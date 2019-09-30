Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужны нападающие, креативность и голы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о приоритетах клуба в трансферной политике на следующее трансферное окно. По его словам, команде требуется форвард. Во время межсезонья клуб покинули нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес. Из-за травм Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля «Манчестер Юнайтед» приходится задействовать в атаке 17-летнего Мэйсона Гринвуда.

«Когда мы отпустили Ромелу и Алексиса, стало очевидно, что нам нужны нападающие. Нам нужна креативность и голы.

Но нет смысла приглашать игроков, в которых ты не уверен на сто процентов. Нужны правильные, подходящие игроки, которые останутся здесь надолго. Мы предпочитаем долгосрочное мышление.

Мы могли подписать нападающих, но не тех, кто нам интересен. Пока нам не удалось приобрести тех форвардов, которых мы хотим.

Нам нужно забивать больше мячей, это очевидно. Мы работаем над тем, чтобы улучшить взаимопонимание во время атакующих действий. Пока же мы начали работу с основы и базовых вещей. Думаю, мы наладили игру в обороне», — приводит слова Сульшера Football 365.