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Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена экс-футболиста

Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала
Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена экс-футболиста
Футбол / РПЛ 0

На дом бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова было совершено нападение, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам источника, инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 сентября. В дом Семшова в деревне Маслово в Подмосковье пробрались четверо неизвестных в масках. В здании в тот момент находилась жена экс-игрока Лариса с детьми. Услышав шум, женщина спустилась на первый этаж, где и встретила злоумышленников, вооружённых пистолетом, монтировками и железными прутами. Попытка прогнать их не увенчалась успехом, а один из преступников ударил Ларису.

По итогам нападения из дома Семшова были украдены несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 млн рублей.

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