Цорк: Санчо не будет играть за «Боруссию» ещё пять лет

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о будущем вингера Джейдона Санчо. Цорк признал, что клубу будет тяжело удержать игрока, на которого претендуют многие европейские гранды. Текущий контракт футболиста истекает в 2020 году.

«Пока решения не было. Но не нужно быть пророком, чтобы понимать, что Санчо не будет играть здесь ещё пять лет.

Он успешно развивался в Дортмунде. Я сомневаюсь, что он бы так прогрессировал в ведущих английских клубах. Мы доверяем игрокам уже с юных лет. И мы не боимся давать им играть, он понимает это.

Санчо — игрок с инстинктами, такой уличный футболист. Он всё время прогрессирует, никогда не останавливается в развитии. Он хочет играть успешно и красиво, это его мотивация», — цитирует Цорка Kicker.