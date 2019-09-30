Пети: «МЮ» потратил кучу денег, но кто из их игроков в числе лучших в мире?

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением о положении «Манчестер Юнайтед».
«Я не узнаю «Манчестер» после ухода Алекса Фергюсона. «Юнайтед» должен повергать соперников в ужас, но на деле они не делали этого уже долгое время. Все понимали, что после ухода Фергюсона будет трудно, ведь он был очень значимой фигурой в клубе, но мы говорим о «Манчестер Юнайтед». Команды могут испытывать сложности на протяжении двух или трёх лет, но у этого клуба просто больше нет правильных футболистов. Они потратили кучу денег, но сколько игроков из нынешнего состава «Юнайтед» входит в число лучших в мире? Клуб слишком много вложил в средних футболистов, и эта проблема преследует их уже много лет.
Раньше перед матчами с «МЮ» ты всегда знал, что тебе будут противостоять лучшие игроки Премьер-лиги и, возможно, Европы. А где сейчас в «Юнайтед» футболисты с характером? Сейчас хорошее время для матчей с «МЮ» и «Арсеналом», потому что шансы на победу будут высокими», — цитирует Пети The Sun со ссылкой на Paddy Power.
- 30 сентября 2019
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