Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер провёл первые 27 матчей АПЛ в «МЮ» так же, как Моуринью — последние

Сульшер провёл первые 27 матчей АПЛ в «МЮ» так же, как Моуринью — последние
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы на старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

В шести стартовых турах первенства «красные дьяволы» одержали лишь две победы, столько же раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Всего под руководством нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в Премьер-лиге 27 матчей, в которых добыл 14 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. Аналогичная статистика была у предыдущего наставника команды Жозе Моуринью в последних встречах перед его увольнением в декабре 2018 года.

Сегодня, 30 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 7-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

Пети: «МЮ» потратил кучу денег, но кто из их игроков в числе лучших в мире?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент