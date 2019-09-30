Сульшер провёл первые 27 матчей АПЛ в «МЮ» так же, как Моуринью — последние

«Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы на старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.



В шести стартовых турах первенства «красные дьяволы» одержали лишь две победы, столько же раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице.



Всего под руководством нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в Премьер-лиге 27 матчей, в которых добыл 14 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. Аналогичная статистика была у предыдущего наставника команды Жозе Моуринью в последних встречах перед его увольнением в декабре 2018 года.



Сегодня, 30 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 7-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

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