Пике намекнул, что руководство «Барселоны» провоцирует конфликты

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подверг критике руководство каталонского клуба. После победы в матче Примеры с «Хетафе» (2:0) Пике намекнул, что действия руководителей могут привести к конфликтам. По всей видимости, защитник так отреагировал на публикацию в Mundo Deportivo, в которой говорилось о чрезмерных привилегиях футболистов. Также в статье сообщалось, что звёзды «Барселоны» пытались повлиять на возможное возвращение Неймара в каталонский клуб.
«Мы все должны быть едины. И когда я говорю «все», я имею в виду фанатов и руководителей. Мы понимаем, как работает клуб. И мы знаем, кто пишет некоторые статьи, пусть авторы в них и не подписываются.
Мы не хотим конфликта. Наше желание — выходить на поле и побеждать. Мы надеемся, что никто не будет пытаться раздуть конфликт на ровном месте. Нужно поддерживать клуб, иначе мы лишь навредим», — цитирует Пике AP.
- 30 сентября 2019
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