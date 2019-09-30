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Моуринью: не думаю, что моё будущее — в Италии

Моуринью: не думаю, что моё будущее — в Италии
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью выразил сомнение относительно возможного возвращения в Италию, а также поделился воспоминаниями о времени, проведённом в миланском клубе.

«Моё будущее? Я не думаю, что оно в Италии. «Интер» – это мой дом, моя семья. Массимо Моратти – мой друг, мой президент. История нашего требла была фантастической. Если бы после финала Лиги чемпионов в Мадриде я вернулся на «Сан-Сиро» отпраздновать, то никогда бы не покинул «Интер». Момент прощания с семьёй – трудный, с ним нелегко справиться. В ту ночь я уже знал, что покидаю клуб. Я не мог отказать «Реалу» в третий раз», — цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на Tiki Taka.

Последним клубом португальского специалиста был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре прошлого года.

Ради «Реала» Моуринью отклонил предложения «Милана», «Монако» и ещё трёх клубов
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