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Тренер «МЮ», госпитализированный в июле из-за передозировки, вернулся к работе

Тренер «МЮ», госпитализированный в июле из-за передозировки, вернулся к работе
Футбол / Англия 0

Тренер «Манчестер Юнайтед» Марк Демпси вернулся к работе после двухмесячного перерыва, сообщает Daily Mail.

В середине июля, когда «красные дьяволы» проводили турне по Австралии, специалист почувствовал себя плохо в отеле и был незамедлительно госпитализирован. При этом клуб позаботился о том, чтобы его личность осталась неизвестной для журналистов – пространство между машиной скорой помощи и входом в больницу завесили ширмой. Сообщалось, что Демпси пострадал от передозировки, однако неизвестно, какие вещества или препараты он принимал.

«Манчестер Юнайтед» после шести туров занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 8 очками в активе. Сегодня, 30 сентября, «красные дьяволы» сыграют с «Арсеналом» в 7-м туре первенства. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

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