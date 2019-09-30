Экс-игрок ЦСКА Хонда вслед за «Манчестер Юнайтед» предложил услуги «Милану»

Бывший полузащитник московского ЦСКА, «Милана» и сборной Японии Кейсуке Хонда обратился к итальянскому клубу, предложив ему свою помощь.

«Звоните, если я вам понадоблюсь. Я всегда хотел помочь вам, свяжитесь со мной», — написал Хонда в своём «твиттере», отметив в записи официальный аккаунт «Милана».

Хонда выступал за «Милан» с 2014 по 2017 год, он провёл 92 матча, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. В составе «Милана» японец выиграл Суперкубок Италии.

Ранее 33-летний хавбек, являющийся свободным агентом, но возглавляющий сборную Камбоджи, обратился с аналогичным предложением к «Манчестер Юнайтед».

Под руководством Марко Джампаоло «Милан» выдал худший старт с сезона-1938/39. Россонери потерпели три поражения в шести матчах на старте сезона.