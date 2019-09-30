Сёмин: рад за Жемалетдинова, он достоин сборной России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о дебютном вызове в сборную России полузащитника Рифата Жемалетдинова.



«Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определённый стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Во время октябрьской международной паузы сборная России проведёт два матча в отборочном этапе чемпионата Европы—2020. Встреча с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Матч с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к встречам команда начнёт 6 октября в Новогорске.

Сборная России огласила состав на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром