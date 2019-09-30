Судейская бригада испанца дель Серро будет работать на матч «Зенит» — «Бенфика»
43-летний испанец Карлос дель Серро станет главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бефника», который состоится в среду, 2 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать дель Серро будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья — Гильермо Куадра Фернандес. На матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Главный судья VAR — Хосе Санчес, ассистент — Хуан Мартинес.
Дель Серро уже обслуживал два матча «Зенита». В 2017 году он был главным арбитром на матче с «Утрехтом» (2:0), а в 2018 году судил «Зенит» и «Мольде» (1:2).
«Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл в гостях вничью с «Лионом» (1:1). «Бенфика» в первом туре на выезде уступила «Ред Булл Лейпциг».
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