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Вейналдум предложил изменить процедуру голосования за сборную года от ФИФА

Вейналдум предложил изменить процедуру голосования за сборную года от ФИФА
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мыслями о составлении символической сборной года от ФИФА.

«Я считаю, что и Робертсон, и Александер-Арнольд должны быть там. У разных игроков разные мнения. Думаю, некоторые из них выбрали просто лучших 11 футболистов по их мнению, а не тех, кто был лучшим в течение последнего года, а это совсем другое понятие. Возможно, есть необходимость изменить процедуру голосования, потому что сейчас участникам просто дают лист, куда нужно написать лучших игроков. Там не говорится про лучших футболистов этого сезона.

Например, Роналду и Месси всегда будут в этих сборных, даже если проведут не лучший сезон. Наверное, это должно измениться. Есть игроки, которые должны быть там. Для меня Роббо и Трент точно должны быть в сборной. Садио и Мо, думаю, тоже», — цитирует Вейналдума The Athletic.

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