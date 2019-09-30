Боли обратился к болельщикам после того, как РФС снял с «Анжи» 6 очков

Бывший форвард «Анжи» Янник Боли обратился к фанатам дагестанского клуба после того, как Российский футбольный союз (РФС) снял с махачкалинцев шесть очков. Санкции по отношению к клубу были применены из-за задолженности перед Боли.

«Дорогие дагестанские друзья, я мог видеть вашу реакцию. Мне очень жаль сердца. Я никогда не хотел, чтобы это произошло. Вот уже почти три года я пытаюсь найти взаимопонимание с клубом без успеха. В последние месяцы клуб просил назвать срок для выполнения своего обещания, касающегося меня. Месяц назад мы пытались прийти к новому соглашению и до сих пор без ответа?! Ещё раз, эти люди не уважают их письменное и моральное слово.

Мне грустно, потому что мне нравится этот клуб, я люблю народ Дагестана, после всех этих лет я снова с тобой! Зачем вредить этому клубу?

Лучший человек, которым я восхищаюсь, был Сулейман, но он многое понял! Были переводы в миллионы евро или деньги пропали?» — написал Боли на русском языке в своём «инстаграме».