«Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы рассудит хорватская бригада Бебека

Главным судьёй матча второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе» станет хорватский арбитр Иван Бебек. Помогать Бебеку будут его соотечественники Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервным арбитром назначен хорватский арбитр Марио Зебец. Делегат УЕФА – Янис Межецкис (Латвия). Судейский наблюдатель УЕФА – Николае Григореску (Румыния).

42-летний арбитр уже работал на матчах «Краснодара». Он судил встречу «Краснодар» — «Ницца» (5:2), проходившую на групповом этапе Лиги Европы 2016/17/

«Краснодар» в Лиге Европы потерпел в первом туре поражение от «Базеля» со счётом 0:5. «Хетафе» на старте турнира со счётом 1:0 на своём поле обыграл «Трабзонспор». «Базель» во втором туре сыграет с турецким клубом в Трабзоне.