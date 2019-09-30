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Силкин: «Спартак» поступил правильно. «Динамо» надо что-то решить с Хохловым

Силкин: «Спартак» поступил правильно. «Динамо» надо что-то решить с Хохловым
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.

«Руководство «Динамо» должно что-то решить с Хохловым. Вот руководство «Спартака» сделало выводы и поступило правильно, потому что не может команда так скатиться, а «Динамо» ещё только катится и не дошло до конца. А конца ждать не надо.

«Динамо» не показывает сейчас игру, а самое главное – не забивает. Ну забили два в ворота «Сочи», а пропустили тоже три. Вечно идёт перетасовка состава, а это не придаст команде стабильности. Со стороны можно говорить что угодно, но команду нужно встряхнуть. В «Динамо» много игроков, выходит 11 человек, а остальные обижаются. Обстановка в команде ненормальная», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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