«Дженоа», который может возглавить Гаттузо, пока не планирует увольнять тренера

Руководство «Дженоа» не планирует отправлять в отставку с поста главного тренера Аурелио Андреацолли, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее стало известно, что новым главным тренером генуэзцев станет Дженарро Гаттузо. Итальянский специалист во время уик-энда посетил Россию, где побывал на матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал». Тогда же появились слухи, согласно которым Гаттузо не планирует подписывать контракт с одним из российских клубов, а возглавит «Дженоа».

Генуэзцы в шести турах набрали лишь пять очков. Они занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Дженоа» будет принимать «Милан». По данным источника, именно этот матч будет определяющим для Андреацолли.