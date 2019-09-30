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«Дженоа», который может возглавить Гаттузо, пока не планирует увольнять тренера

«Дженоа», который может возглавить Гаттузо, пока не планирует увольнять тренера
Футбол / Италия 0

Руководство «Дженоа» не планирует отправлять в отставку с поста главного тренера Аурелио Андреацолли, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее стало известно, что новым главным тренером генуэзцев станет Дженарро Гаттузо. Итальянский специалист во время уик-энда посетил Россию, где побывал на матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал». Тогда же появились слухи, согласно которым Гаттузо не планирует подписывать контракт с одним из российских клубов, а возглавит «Дженоа».

Генуэзцы в шести турах набрали лишь пять очков. Они занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Дженоа» будет принимать «Милан». По данным источника, именно этот матч будет определяющим для Андреацолли.

Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо
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