Мамаев: были в тревоге, в любой момент ждали подвоха от прокуратуры

Новичок «Ростова» Павел Мамаев в интервью собственной супруге Алане, которое появилось на YouTube, рассказал о первых минутах после выхода из колонии. Мамаев вышел по УДО 17 сентября. Также из-под стражи был освобождён форвард Александр Кокорин.
«Какие были ощущения, когда приехал в Москву? Изначально были непонятные. Долго ждали. Когда уже озвучили решение, что нас выпускают, ждали этого дня, и каждый день до этого был в тревоге, пока не наступила ночь 17-го. Потому что в любой момент ждали подвоха от прокуратуры, хотя это было маловероятно. Подвоха не оказалось. Каждый день, кроме выходных, мы с тревогой встречали и ждали каких-то неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало, одни негативные новости», — сказал Мамаев.
- 30 сентября 2019
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