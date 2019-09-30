Черчесов прокомментировал дебютные вызовы в сборную Чистякова и Жемалетдинова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал появление в команде защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, для которых этот вызов стал дебютным.
«Чистяков проявлял себя ещё в первой лиге, мы уже тогда его отметили. Теперь он перешёл в «Ростов», показывает качественную игру. Тем более ситуация подсказывает — Нойштедтер не играет, а Кутепов не в лучшем состоянии.
Что касается Жемалетдинова, он играл и в молодёжной сборной, закрепив за собой позицию правого полузащитника. Играет стабильно — подтвердил свой уровень в Лиге чемпионов и очень качественно провёл матч с «Зенитом». Тем более Ерохин не играет — опять же, сама ситуация ведёт к вызову Жемалетдинова. Как и в случае с Чистяковым», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 30 сентября 2019
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