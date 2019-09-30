Черчесов: не могу сказать, что у Комличенко есть какой-то качественный скачок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форме игроков национальной команды, выступающих за границей.



«Не могу сказать, что у Комличенко есть какой-то качественный скачок, но на сборах он себя чувствовал намного комфортнее. Кстати, последний матч за «Младу» он не играл из-за карточки. Жаль, был хороший матч со «Славией».



Состояние Черышева и Головина? У нас и перед прошлым сбором не было никаких тревог. Мы смотрим не на клуб, а на то, как играют наши футболисты. Черышев за это время сыграл две игры по 90 минут, в последнем матче даже забил гол. После игры с Казахстаном мы общались с ним в аэропорту, сказал ему, чтобы повышал свой игровой тонус. Головин не забивал, но играл плюс-минус так же, как и перед прошлым вызовом в сборную. Но сейчас он забил и, естественно, попадает в объектив», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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