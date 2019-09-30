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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
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«Сочи» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 30 сентября в 19:30

«Сочи» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 30 сентября в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов.

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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