«Сочи» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 30 сентября в 19:30
Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов.
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства России
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