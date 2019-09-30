Черчесов: опасений за состояние игроков «Спартака» нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии игроков «Спартака» в связи с поражениями в последних матчах, а также прокомментировал отсутствие полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в составе команды из-за травм.



«Нет ли опасения за состояние футболистов «Спартака»? Нет. Мы отмечаем их функциональное состояние. Если оно хорошее, никаких проблем нет.



Мы идём от сборов к сборам, от игры к игре. Мы и до этого знали, что, выиграв в Шотландии, резко увеличим свои шансы. Задача ясна с первого тура — в этом смысле ничего нового. Что касается изменений у соперников, за ближайшие пару дней будет больше информации. Там же всё-таки тоже игры идут, изучим всё, что нам необходимо. Главное — нам самим быть в нужном состоянии.



Потеря братьев Миранчук? Жалко, что у них травмы, нас это не может радовать. Но ситуация такая, какая есть — значит, шанс получат другие. С Антоном мы недавно разговаривали, пусть лечится. Будем ждать к ноябрьскому сбору», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Черчесова не волнуют проблемы РУСАДА и провал «Спартака». Он готов выйти на Евро Слова главного тренера о составе сборной России.