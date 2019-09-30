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Капитан «Дерби», получивший травму в ДТП после пьянки, пропустит больше года

Капитан «Дерби», получивший травму в ДТП после пьянки, пропустит больше года
Футбол / Англия 0

Капитан «Дерби Каунти» защитник Ричард Кио выбыл из строя на долгий срок.

Как сообщает Sky Sports, в недавнем дорожно-транспортном происшествии 33-летний футболист получил разрыв двух связок колена. Восстановление игрока может занять до 15 месяцев. В таком случае он вернётся на поле в декабре 2020 года. При этом контракт Кио с «Дерби» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, инцидент с участием футболиста произошёл после командного ужина, в ходе которого он и два его одноклубника выпили алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнёры Ричарда были арестованы.

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Автомобиль разбит в хлам и восстановлению не подлежит.
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