Капитан «Дерби», получивший травму в ДТП после пьянки, пропустит больше года

Капитан «Дерби Каунти» защитник Ричард Кио выбыл из строя на долгий срок.



Как сообщает Sky Sports, в недавнем дорожно-транспортном происшествии 33-летний футболист получил разрыв двух связок колена. Восстановление игрока может занять до 15 месяцев. В таком случае он вернётся на поле в декабре 2020 года. При этом контракт Кио с «Дерби» рассчитан до лета 2021 года.



Напомним, инцидент с участием футболиста произошёл после командного ужина, в ходе которого он и два его одноклубника выпили алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнёры Ричарда были арестованы.

В Англии игроки устроили пьянку с ДТП. Капитан пострадал больше всех Автомобиль разбит в хлам и восстановлению не подлежит.