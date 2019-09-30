Мариу: для меня большая честь, что Роналду называет меня другом

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своей дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Российский и португальский клубы являются соперниками в групповом этапе Лиги чемпионов.

«У меня с ним очень близкие отношения, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу – человек уже всё всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.



Последний раз мы пересекались в Серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся!



Роналду невозможно остановить! Таких способов просто нет. Поверьте моему опыту: я играл с ним очень много. Но, как и у любого футболиста, у него есть более удачные и менее удачные дни. Надеемся, что наш матч выпадет на неудачный для него день! Роналду обычно очень активен и заметен на поле, но даже если что-то идёт не так и его не видно все 90 минут, это не значит, что в последнюю добавленную секунду он не создаст себе момент и не забьёт. Нам нельзя расслабляться», — приводит слова Мариу официальный сайт клуба.