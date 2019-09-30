Саудовская Аравия и Катар предлагают € 30 млн за проведение Суперкубка Испании

Обновлённый Суперкубок Испании может пройти на Аравийском полуострове, сообщает AS.
По информации источника, за право провести турнир на своей территории борются Саудовская Аравия и Катар. Они предлагают Королевской федерации футбола Испании (RFEF) € 30 млн. Посредником в переговорах между сторонами выступает защитник «Барселоны» Жерар Пике. Отмечается, что Королевская федерация футбола Испании пытается внести в соглашение ряд условий, касающихся прав женщин на посещение стадионов без ограничений во время турнира. Также испанское правительство не рекомендует соглашаться на предложение Саудовской Аравии из-за нестабильной ситуации в регионе.
Напомним, Суперкубок Испании пройдёт с 8 по 12 января. В турнире примут участие «Барселона», «Валенсия», мадридский «Атлетико» и «Реал».
- 30 сентября 2019
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