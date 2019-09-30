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Алексей Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива»

Алексей Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» проводит тренировку в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Участие в тренировке с общей группой «железнодорожников» принимает полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, хавбек получил повреждение в домашнем матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), который состоялся в конце августа.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

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