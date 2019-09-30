Алексей Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива»
Московский «Локомотив» проводит тренировку в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Участие в тренировке с общей группой «железнодорожников» принимает полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, хавбек получил повреждение в домашнем матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), который состоялся в конце августа.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).
- 30 сентября 2019
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:34
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
17:03
-
16:51
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:27
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:22
Партнерский контент