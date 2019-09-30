Осорио: «Зенит» должен выполнить всё задуманное в домашнем матче с «Бенфикой»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге послезавтра, 2 октября.
«Бенфика» сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей. Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить всё задуманное. В команде собраны классные игроки, в том числе нападающие. Но игра в Лиге чемпионов — это совсем другая история, всё будет совершенно иначе.
Пицци — это один из ключевых футболистов «Бенфики», очень изобретательный, знающий, как использовать свои лучшие качества: обработку мяча, точный пас, видение поля. С ним нужно держать ухо востро.
Чемпионаты России и Португалии немного похожи, но российская лига более контактная, игроки сильнее физически, а в Португалии больше акцент на работу с мячом и оттачивание техники», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».
- 30 сентября 2019
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