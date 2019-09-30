Оператор построенного к ЧМ стадиона требует от «Балтики» более 19 млн рублей
Компания «Спорт-Инжиниринг», которая управляет стадионом «Калининград», подала иск в отношении футбольного клуба «Балтика» на 19,2 млн рублей. Об этом сообщает «Новый Калининград».
Иск поступил в суд 23 сентября. Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Стоимость одной игры «Балтики» на новом стадионе оценивается в 2 млн рублей.
Стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира-2018. Стоимость строительства составила 17,75 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 35 016 зрителей.
«Балтика», набрав 22 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.
«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России
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