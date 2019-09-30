Хавбек «Атлетико»: думаем только о победе над «Локомотивом», ждём непростой игры

Полузащитник «Атлетико» Томас Парти поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Да, я следил ли за матчем „Локомотива“ с „Байером“. Все матчи важны, думаем только о победе и ждём непростой игры. „Локомотив“ — отличная команда, вся команда хороша. В первую очередь нам самим важно показать свою игру.
Мы много работаем, посмотрим, какой будет наша игра. Самое важное, что мы работаем каждый день. Мне кажется, мы движемся в верном направлении.
Что касается результатов прошлой Лиги чемпионов, то прошлое есть прошлое. У нас состав с опытом, в том числе в турнирах УЕФА и Лиги чемпионов. Всё в порядке, никто не нервничает.
«Атлетико» не так много забивает? Как я сказал, команда много работает. Конечно, нужно забивать, но важно также не пропускать, и мы работаем над этим», — передаёт слова Парти корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 30 сентября 2019
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