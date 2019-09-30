ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» € 6 млн за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА обязал «Кардифф Сити» заплатить «Нанту» € 6 млн за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.

По данным источника, эта сумма соответствует первому взносу, который «Кардифф» должен был заплатить французскому клубу за трансфер игрока. Полная сумма трансфера должна была составить € 17 млн.

Оба клуба будут иметь возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.