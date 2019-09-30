«Сочи» — «Ахмат»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и грозненского «Ахмата» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.



Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.



Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.