«Сочи» — «Ахмат»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Сочи» и грозненского «Ахмата» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.
- 30 сентября 2019
-
19:45
-
19:41
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:34
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
17:03
-
16:51
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:27
Партнерский контент