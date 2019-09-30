«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Красно-белые проиграли четыре матча подряд во всех турнирах. В 12-м туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра пройдёт 6 октября.