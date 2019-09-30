Магнуссон: Погба может мной гордиться

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон после матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0) сравнил себя с французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.



«Конечно, Поль на сто процентов может гордиться мной. Погба — отличный футболист. Возможно, с «Уралом» я сыграл в его стиле», — приводит слова Магнуссона официальный сайт «армейского» клуба.

Магнуссон знаком с Погба по совместному выступлению за «Ювентус». Исландец находился в структуре итальянского клуба с 2013 по 2016 год, но не провёл за него ни одного матча.

26-летний Магнуссон в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки.