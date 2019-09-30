В РФС появился Департамент защиты игры

В Российском футбольном союзе (РФС) создано новое подразделение, получившее название Департамент защиты игры, сообщается на официальном сайте организации.
Данное подразделение будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат матчей; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка. Главой подразделения стал советник президента Российского футбольного союза Олег Железнов.
Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром. Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск.
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