«Атлетико» провёл тренировку на «РЖД Арене» в преддверии матча с «Локомотивом»

Мадридский «Атлетико» провёл тренировку на стадионе «РЖД Арена» в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

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Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вернулся в общую группу «железнодорожников» в преддверии встречи с «Атлетико». Хавбек травмировался в матче РПЛ с «Ростовом» в конце августа.