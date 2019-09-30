«Атлетико» провёл тренировку на «РЖД Арене» в преддверии матча с «Локомотивом»
Мадридский «Атлетико» провёл тренировку на стадионе «РЖД Арена» в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).
Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вернулся в общую группу «железнодорожников» в преддверии встречи с «Атлетико». Хавбек травмировался в матче РПЛ с «Ростовом» в конце августа.
Алексей Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива»
- 30 сентября 2019
-
21:23
-
21:10
-
21:07
-
20:55
-
20:46
-
20:43
-
20:33
-
20:25
-
20:19
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:34
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
17:03
-
16:51
-
16:37
Партнерский контент