«Ювентус» вновь потребовал лишить «Интер» чемпионского титула в сезоне-2005/06
«Ювентус» вновь выступил с требованием лишить «Интер» чемпионского титула в сезоне-2005/06, утверждает Football Italia.
По данным источника, туринский клуб повторно направил соответствующую апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии.
Напомним, чемпионом в сезоне-2005/06 стал «Ювентус», но после скандала «Кальчополи» титул был передан «Интеру». Туринцы уже пытались оспорить это решение несколько лет назад, но их апелляция была отклонена.
6 октября «Интер» и «Ювентус» сыграют в матче 7-го тура итальянского национального чемпионата. Матч состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 21:45 мск.
«Ювентус», набрав 16 очков, занимает второе место в Серии А. «Интер» (18) — на 1-м месте.
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