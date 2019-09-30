Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» вновь потребовал лишить «Интер» чемпионского титула в сезоне-2005/06

«Ювентус» вновь потребовал лишить «Интер» чемпионского титула в сезоне-2005/06
Футбол / Италия 0

«Ювентус» вновь выступил с требованием лишить «Интер» чемпионского титула в сезоне-2005/06, утверждает Football Italia.

По данным источника, туринский клуб повторно направил соответствующую апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии.

Напомним, чемпионом в сезоне-2005/06 стал «Ювентус», но после скандала «Кальчополи» титул был передан «Интеру». Туринцы уже пытались оспорить это решение несколько лет назад, но их апелляция была отклонена.

6 октября «Интер» и «Ювентус» сыграют в матче 7-го тура итальянского национального чемпионата. Матч состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 21:45 мск.

«Ювентус», набрав 16 очков, занимает второе место в Серии А. «Интер» (18) — на 1-м месте.

Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент