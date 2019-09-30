Шалимов может сменить Рахимова в «Ахмате» в случае поражения от «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», если «Ахмат» не выиграет матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.



В случае отставки Рахимова основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата» будет Игорь Шалимов.



Матч 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. К 78-й минуте сочинская команда ведёт в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Грозненский «Ахмат» набрал 9 очков в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира на данный момент является ЦСКА.