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Шалимов может сменить Рахимова в «Ахмате» в случае поражения от «Сочи»

Шалимов может сменить Рахимова в «Ахмате» в случае поражения от «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», если «Ахмат» не выиграет матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.

В случае отставки Рахимова основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата» будет Игорь Шалимов.

Матч 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. К 78-й минуте сочинская команда ведёт в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Грозненский «Ахмат» набрал 9 очков в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира на данный момент является ЦСКА.

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