«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой. Во втором тайме, на 73-й минуте, преимущество сочинской команды в счёте упрочил хавбек Кристиан Нобоа. Таким образом, грозненский «Ахмат» продлил серию без побед в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.



«Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (9) — на предпоследнем, 15-м месте. Последнее, 16-е место занимает «Тамбов» (8). Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА, набравший 25 очков в 11 матчах.