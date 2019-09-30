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Рахимов в прямом эфире подал в отставку с поста наставника «Ахмата»

Рахимов в прямом эфире подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в прямом эфире объявил о своей отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Рахимов, скорее всего, уйдёт в отставку в случае поражения в матче с «Сочи».

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу сочинскому клубу принесли голы полузащитников Андрея Мостового и Кристиана Нобоа. «Ахмат» продлил серию без побед в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.

«Ахмат», набрав девять очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В 12-м туре клуб из Грозного встретится с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 11:30 мск.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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