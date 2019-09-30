Миранчук в маскировке и игры звёзд «Атлетико» на тренировке. Лучшие фото

30 сентября в Москве игроки «Атлетико» и «Локомотива» провели открытую тренировку перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Участие в тренировке с общей группой «железнодорожников» принимал полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, хавбек получил повреждение в домашнем матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), который состоялся в конце августа.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября на стадионе «РЖД Арена», начало — в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

Лучшие кадры с тренировок — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.