Миранчук в маскировке и игры звёзд «Атлетико» на тренировке. Лучшие фото

30 сентября в Москве игроки «Атлетико» и «Локомотива» провели открытую тренировку перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Участие в тренировке с общей группой «железнодорожников» принимал полузащитник Алексей Миранчук. Напомним, хавбек получил повреждение в домашнем матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), который состоялся в конце августа.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября на стадионе «РЖД Арена», начало — в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).
Лучшие кадры с тренировок — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
- 30 сентября 2019
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