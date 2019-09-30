Смоллинг: я стал веганом ради благополучия животных

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, почему он принял решение стать веганом.

«Меня побудила стать веганом забота о благополучии животных. Может быть, я начал с аспектов здоровья, так как после матчей мне было лучше. Потом я посмотрел несколько документальных фильмов, прочитал книги… Я узнал о вещах, которые трудно игнорировать.

Моя жена не ожидала, что я стану веганом, но когда я начал кое-что понимать, благополучие животных стало фактором, который заставил меня сказать: «Хорошо, с сегодняшнего дня я буду веганом».

Партнёры по команде задают вопросы. Шутки есть, это нормально, но они хотят узнать о моём пути и задать вопросы. В частности, это Лукаку, а также Линделёф. Я отправил ему много рецептов, которые мы готовим дома. Людям это интересно, они задают мне вопросы, на которые я с удовольствием отвечаю. Когда-то в столовой у нас не было веганского выбора, а если и был, то где-то там, в углу.

Теперь веганские блюда находятся рядом с другими, рядом с ними буква «V». Приятно видеть, сколько людей выбирают их, часто поднос остаётся практически пустым», — приводит слова Смоллинга Forza Roma.