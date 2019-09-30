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Руководство «Ахмата» приняло отставку Рахимова

Руководство «Ахмата» приняло отставку Рахимова
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что руководство клуба приняло отставку главного тренера Рашида Рахимова. Напомним, специалист объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

«Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», — написал Даудов на странице в «Инстаграме».

Рахимов в прямом эфире подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
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