Гендиректор «Ахмата»: назначение Шалимова обсуждаем в срочном порядке

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать Игорь Шалимов.



«У нас сейчас произошла неожиданная отставка. В данный момент мы сидим с президентом и в срочном порядке обсуждаем назначение Шалимова», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что предыдущий наставник грозненского клуба Рашид Рахимов подал в отставку после окончания матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2). Руководство клуба приняло отставку специалиста.

«Ахмат», набрав 9 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата.



В 12-м туре клуб из Грозного встретится с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 11:30 мск.