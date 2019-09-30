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Гендиректор «Ахмата»: назначение Шалимова обсуждаем в срочном порядке

Гендиректор «Ахмата»: назначение Шалимова обсуждаем в срочном порядке
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды может стать Игорь Шалимов.

«У нас сейчас произошла неожиданная отставка. В данный момент мы сидим с президентом и в срочном порядке обсуждаем назначение Шалимова», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что предыдущий наставник грозненского клуба Рашид Рахимов подал в отставку после окончания матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2). Руководство клуба приняло отставку специалиста.

«Ахмат», набрав 9 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В 12-м туре клуб из Грозного встретится с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 11:30 мск.

Руководство «Ахмата» приняло отставку Рахимова
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