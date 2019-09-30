Дзюба: сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что был бы готов вызвать на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в тот период, когда они вместе работали в московском «Спартаке».



«Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Кто бы вышел против меня? Не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов», — сказал Дзюба в интервью, размещённом на канале «Рашен Football» в YouTube.

Карпин возглавлял московский «Спартак» с 2009 года по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го. Дзюба выступал в составе красно-белых с 2006 года по 2015 год, и в этот период несколько раз уходил в аренду в другие команды.