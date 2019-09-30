Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что он готов встретиться с форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой на теннисном корте.

«Каждый человек в Сербии любит Джоковича. Он лучший в мире. Сам я в детстве играл в теннис с друзьями, очень хорошо получалось. Раньше я очень любил Надаля, но когда пробился Джокович, стал болеть за него, он идол.



Сам я играю в теннис только на отдыхе. Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов. (смеётся). Дзюба постоянно выставляет фотографии Федерера, а я этого швейцарца вообще не люблю. Не могу на него смотреть. Он ужасный и некрасивый человек. Он не может принять, что наш серб — лучший теннисист мира (улыбается)», — сказал Деспотович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Полине Куимовой.

Полностью интервью с Деспотовичем будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.