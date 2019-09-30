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Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Брюгге»

Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Брюгге»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» огласил заявку на матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча состоится во вторник, 1 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

В заявку мадридской команды, состоящую из фамилий 19 футболистов, не попали вингер Гарет Бэйл и полузащитник Хамес Родригес.

Заявка «Реала»: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:3), а «Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» (0:0).

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