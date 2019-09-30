Деспотович: когда играл за «Црвену Звезду», порой становилось страшно

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о неожиданных выходках болельщиков его бывшего клуба — «Црвены Звезды».
«Бывало страшно, когда играл за «Црвену Звезду». Помню, не играл несколько матчей, меня выпустили на замену при счёте 1:1. До этого я долго не мог забить, и болельщики давили на меня. В том матче я наконец-то забил и сделал вот такой жест (Деспотович показал, как затыкает уши руками. — Прим. «Чемпионата»). После этого у меня были очень большие проблемы, я даже в городе не мог спокойно по улицам ходить. Одна история очень запомнилась. Я был в клубе на дне рождения у друга, ко мне подошёл человек и говорит: «Иди домой». У него в руках — бокал красного вина, а я в белой рубашке. Отвечаю ему, что никуда не хочу идти, а он берёт и выливает это вино на меня. «Теперь иди домой», — говорит. И я действительно пошёл.
Была ещё одна история, когда меня в клубе не было, но мне рассказывали знакомые. У клуба не очень было с финансами. После одного из матчей один из игроков дал интервью прессе и сказал: «Как нам играть, у нас нет денег, воды, даже шампуня нет?» Проходит время. Команда после тренировки выходит на парковку к своим машинам. Смотрят — у каждой машины выбиты стекла, а внутри мыльная пена. И болельщики рядом стоят. «Ну что, теперь у вас есть шампунь?» — спрашивают.
Вот такие сербские болельщики, одни из лучших в мире (смеётся). Я их очень уважаю и люблю, но карьеру хотел бы закончить где-нибудь не в Сербии», — сказал Деспотович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Полине Куимовой.
Полностью интервью с Деспотовичем будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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