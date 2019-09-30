Адиев: если «Ахмату» понадобится моя помощь, то помогу, чем смогу

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев высказался о возможном назначении на пост наставника «Ахмата». Ранее пост главного тренера грозненской команды покинул Рашид Рахимов.



«Есть ли вероятность, что вы меня увидите в Грозном? Всё пока на уровне разговоров. Мне очень приятно, что „Ахмат“ периодически вспоминает обо мне. Команда находится в довольно тяжёлом положении. Если моя помощь понадобится, то помогу, чем смогу», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ахмат», набрав 9 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 12-м туре чемпионата России клуб из Грозного встретится с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 11:30 мск.