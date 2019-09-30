«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Обамеянг сравнял счёт
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (на данный момент счёт 1:1).
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе ошибся у своей штрафной, подарив мяч полузащитнику «Арсенала» Букайо Сака, который сразу сыграл в штрафную на Обамеянга, и тот наказал голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа, реализовав выход один на один.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Обслуживает матч арбитр Кевин Френд. В качестве его ассистентов выступают Скотт Леджер и Ричард Уэст.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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