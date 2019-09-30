«Парма» вырвала победу в матче Серии А с «Торино»

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Торино». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Голами в составе «Пармы» отметились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. За «Торино» забили Кристиан Ансальди и Андреа Белотти, реализовавший 11-метровый удар. На 31-й минуте пенальти не сумел реализовать игрок «Пармы» Жервиньо.



«Парма» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (9) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 18 очков в 6 матчах.