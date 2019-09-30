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«Парма» вырвала победу в матче Серии А с «Торино»

«Парма» вырвала победу в матче Серии А с «Торино»
Футбол / Италия 0

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Торино». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голами в составе «Пармы» отметились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. За «Торино» забили Кристиан Ансальди и Андреа Белотти, реализовавший 11-метровый удар. На 31-й минуте пенальти не сумел реализовать игрок «Пармы» Жервиньо.

«Парма» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (9) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 18 очков в 6 матчах.

Италия - Серия А. 6-й тур
30 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
3 : 2
Торино
Турин
1:0 Кулушевски – 2'   1:1 Ансальди – 12'   1:2 Белотти – 43' (пен)   2:2 Корнелиус – 45+3'   3:2 Инглезе – 88'
Удаления: нет / Бремер – 29'
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