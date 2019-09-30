«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.



В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, обыграв один на один испанского голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.



«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.